Niet één, maar twéé dubieuze strafschopgevallen in #GNTEUP - hoofdrolspelers zijn duidelijk en eerlijk

KAA Gent won met 3-0 van KAS Eupen. Maar het had ook anders kunnen lopen, want er waren wel wat dubieuze fases. Aan beide kanten overigens.

"We kregen wel wat kansen in de eerste helft", aldus Yentl Van Genechten na de 3-0 nederlaag van KAS Eupen bij Gent. "En als Djeidi Gassama neergaat ... maar we krijgen geen strafschop", verwees hij naar een fase met Matisse Samoise.

Die reageerde zelf ook eerlijk: "Ik gleed uit en probeerde mijn foutje te herstellen. Ik probeer van hem te blijven, maar ik raak hem wel een beetje. Als hij neergaat hebben we misschien een groter probleem."

En ook Gent ...

"Matisse had het daar slimmer moeten doen, dat was niet goed", pikte coach Vanhaezebrouck in. "Als Gassama neergaat, dan gaat de bal misschien wel op de stip."

Maar ook aan de overkant had er een elfmeter kunnen zijn. Bij een lobpoging van Cuypers (op de paal), week de bal af op de hand van Paeshuyse: "Dat was een strafschop, maar blijkbaar had niemand het gezien. Ik had het live ook niet gezien, pas bij de beelden van de analyse viel het op", aldus Cuypers.