Vanhaezebrouck is kritisch op 'gouden aanvalsduo' en komt met ferme kwinkslag over Tissoudali

Hugo Cuypers scoorde, op aangeven van Gift Orban, de 1-0 voor Gent tegen Eupen. Die laatste dwong ook de owngoal voor de 2-0 af. En dus waren de spitsen opnieuw van groot belang, toch?

Hugo Cuypers en Gift Orban waren belangrijk voor de Buffalo's, maar Hein Vanhaezebrouck bleef gezond kritisch op zijn persconferentie.

"Onze offensieve mensen hebben te weinig in het spel kunnen brengen in de eerste helft. We scoren wel op een hele snelle omschakeling en dat is ook wel kwaliteit van Orban en Cuypers in die fase."

Doelpunt grote klasse

"Maar ik was niet tevreden van hen in de eerste helft. Ze maken het goed met hun doelpunt, maar ik vond hen te weinig in het spel betrokken. Ze waren te weinig aanspeelbaar, waardoor we vastzaten. Daardoor kon Eupen de druk zetten die ze hebben gezet en wij konden niet profiteren."

"Het doelpunt was grote klasse, daarvoor zijn het ook spitsen. Ik verwacht nog meer van hen. Je moet ook betrokken zijn in het spel."

"Gift Orban is absoluut goed, maar er zijn nog tien andere spelers. Misschien eens aandacht hebben voor andere mannen. Op bepaalde punten moet hij nog verbeteren."

En dan moet die derde spits, Tarik Tissoudali, nog terugkeren: "Wanneer jullie hem gaan zien? Ik zie hem elke dag op training. Ik heb geen glazen bol, dus ik weet niet wanneer hij zal terug zijn."