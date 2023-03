Union doet tegen KV Mechelen een uitstekende zaak en komt tot op 3 punten bij RC Genk

Union heeft tegen KV Mechelen de 3 punten thuisgehouden. Na een snelle achterstand draaide het de rollen in 2 tijden om. Zo komt het tot op 3 punten van RC Genk.

De wedstrijd begon meteen stevig. Teuma trapte al meteen een goede vrije trap tot bij Boniface. Thoelen werkte de kopbal goed weg. Een paar minuten later kon KV Mechelen omschakelen. Er was heel wat ruimte voor Ngoy en die stormde naar doel. Moris zat er nog bij met de voeten, maar hij kon de snelle openingsgoal niet voorkomen.

Union was niet onder de indruk en ging meteen op zoek naar de gelijkmaker. Adingra ging in de 16 op wandel en leek zich vast te lopen. Uiteindelijk kreeg hij de bal nog tot bij Lapoussin die een raket richting de korte bovenhoek afvuurde. Thoelen was kansloos tegen de gelijkmaker.

Nadien zakte het tempo wat, maar beide ploegen behielden hun drang naar voren. Al gaven ze elkaar ook weinig ruimte. Adingra zette een goede counter voor Union op en vond Boniface, maar die trapte naast. Nadien kreeg Boniface nog een goede kans na een knappe controle, maar zijn schot was te wild. Aan de andere kant vond Storm Hairemans. Die trapte op Van Der Heyden. Op het einde was er nog een mogelijkheid voor Lynen, maar hij trapte hoog over.

Na de rust eiste Union opnieuw het balbezit op. Op het uur kreeg het een penalty na een fout van Verstraete op Lynen. Teuma twijfelde niet en trapte hard rechtdoor binnen. Enkele minuten later was daar bijna de 3-1. De bal bleef in het strafschopgebied hangen en Nieuwkoop haalde de bal uit de lucht. Zijn trap spatte uiteen op de paal.

Mechelen probeerde wel naar voren te trekken, maar Union ving hen goed op. Al was er wel een countermogelijkheid voor Ngoy, maar Union gaf hem geen definitieve doorgang. Verder waren de beste kansen voor Union. Teuma trapte een goede vrije trap, maar niemand kon in doel deviëren. Ook mocht Lapoussin nog eens uithalen. Deze keer was het nipt naast.

Union hield gemakkelijk stand en hield zo de 3 punten thuis. Zo komt het tot op 3 punten van RC Genk. Mechelen blijft 13e.