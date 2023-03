KV Mechelen blijft met een erg zure nasmaak achter en dat heeft één oorzaak

Het is wat je noemt een zuur weekend geweest voor KV Mechelen. Het had graag het slechte nieuws rond het gestaakte duel in Charleroi doorgespoeld met puntenwinst bij Union, maar dat liep op jammerlijke wijze mis.

Verrassing overigens in de Mechelse basiself, want Yannick Thoelen nam plaats onder de lat. Coucke kon wegens een vingerblessure niet aantreden. Thoelen kon zo nog eens speelminuten maken en zag KV de match prima aanvatten. "We konden niet beter starten dan met de goal van Julien Ngoy", zei de doelman op de webstek van KVM.

We stonden vrij goed en gaven weinig weg

Zo dikwijls moest Thoelen niet eens in actie komen, ondanks al dat aanvallende geweld bij Union. "We stonden vrij goed en gaven weinig weg. Zeker als je weet hoeveel kwaliteit Union vooraan heeft lopen. We beheerden hun aanvalslinie behoorlijk."

"In de tweede helft waren we veel minder balvast, maar die penalty was zuur", zuchtte Thoelen. De wedstrijd werd inderdaad in het voordeel van Union beslist door een strafschopdoelpunt van Teuma. "Ik had het gevoel dat er toch een punt mogelijk was."