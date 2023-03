Loïc Lapoussin beleeft een droomweek en bekroont nieuwe mijlpaal met een knappe goal

Loïc Lapoussin heeft er een geweldige week opzitten. Hij scoorde 2 keer en speelde zijn 100e wedstrijd voor Union.

Tegen Union Berlin scoorde Loïc Lapoussin de 3-0 en tegen KV Mechelen scoorde hij de belangrijke gelijkmaker na een raket in de linkerbovenhoek. Daarna begon Union de wedstrijd te controleren om uiteindelijk de zege thuis te houden en zo op 3 punten van RC Genk te komen.

"Geweldig dat ik opnieuw kon scoren", vertelde Lapoussin meteen na de wedstrijd aan Eleven Sports. "Het was een belangrijke goal." Lapoussin speelde overigens zijn 100e wedstrijd voor Union. Bijna kon hij een 2e keer scoren, maar zijn trap op het einde van de wedstrijd ging net naast.

Union staat er goed voor. Het komt tot op 3 punten van leider RC Genk en staat in de kwartfinales van de Europa League. "Het is goed dat we even kunnen rusten. Er komen belangrijke weken aan", aldus Lapoussin die tijdens die interlandbreak voor Madagaskar zal spelen.