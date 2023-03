Steven Defour ziet waar het misloopt: "In de bekerfinale moet dit echt wel beter"

Steven Defour heeft met KV Mechelen op het veld van Union verloren. In zijn analyse na de wedstrijd keek hij al richting de bekerfinale.

"Nochtans stonden we goed. Vooral in de 1e helft speelden we goed", vond Steven Defour meteen na de wedstrijd bij Eleven Sports.

Toch zakte KV Mechelen na de rust wat terug. Het kwam nauwelijks aan kansen en ook kwam het na een penalty op achterstand. "Er waren 5 momenten waar we niet scherp genoeg waren", stelde Defour. "Ook die penalty kwam er na slecht verdedigen van ons. We konden de bal vooraf al gestopt hebben."

Het bleef uiteindelijk 2-1 voor Union. "De nederlaag was echt onnodig", was Defour scherp. "Vooral omdat beide ploegen van de hele wedstrijd weinig kansen hadden."

Defour keek ook al richting de bekerfinale die op 30 april tegen Antwerp wordt gespeeld: "We moeten tegen dan echt wel leren verdedigen. Ook mogen die momenten waarin we onze scherpheid verliezen, niet meer verliezen."