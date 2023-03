Karel Geraerts trakteert zijn spelers op iets moois na zege tegen KV Mechelen

Union SG won met 2-1 van KV Mechelen. Een knappe overwinning, zeker na de Europese kwalificatie.

De euforie was groot donderdag na de kwalificatie voor de kwartfinale van de Europa League. Maar enkele dagen later moet er wel bevestigd worden in de Jupiler Pro League. Een valkuil waar veel ploegen al over gestruikeld zijn.

Union SG kwam vroeg op achterstand, maar kon heel snel reageren. Na de 2-1-voorsprong controleerden de troepen van trainer Karel Geraerts de partij opnieuw zeer goed. De Champions’ Play-Offs zijn door de zege ook al een zekerheid.

Nu komt de interlandbreak eraan en dat zorgt ervoor dat Geraerts zijn spelers op iets moois kan trakteren de komende dagen. “Ik geef mijn spelers een kleine week congé”, vertelde Geraerts aan Het Nieuwsblad.

“We spelen wedstrijden om de drie à vier dagen en daar komt heel wat spanning bij kijken. Mijn spelers kunnen die mentale rust nu echt wel gebruiken. Ze mogen beseffen dat wat ze al gepresteerd hebben buitengewoon is.”