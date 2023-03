Steven Defour reageert op beslissing omtrent Charleroi - KV Mechelen en windt er helemaal geen doekjes om

Zoals velen heeft Steven Defour met grote verbazing de beslissing omtrent Charleroi - KV Mechelen waargenomen. Die wedstrijd moet in principe herspeeld worden. Opmerkelijk, aangezien de match gestaakt moest worden wegens wangedrag van Charleroi-fans.

Op basis van het reglement leek een forfaitzege voor Mechelen in de maak. Een beslissing bleef echter maandenlang uit, tot de Disciplinaire Raad voor Profvoetbal onlangs oordeelde dat de match volledig herspeeld moet worden. Het baseerde zich hierop op een procedurefout.

Na de nipte nederlaag bij Union reageerde Steven Defour kort op die uitspraak. "Gewoon een belachelijke beslissing. Ik heb dat voor de wedstrijd op Union niet aangehaald, daar maakt dat eigenlijk niet voor uit. Maar het is een belachelijke beslissing, punt uit."

Defour had zijn mening ook al subtiel duidelijk gemaakt op sociale media. KV Mechelen beraadt zich wel nog over eventuele stappen die het kan nemen. "We zullen wel zien wat er nog komt. Blijkbaar gelden er andere regels voor andere ploegen."