KV Kortrijk zet reuzenstap naar redding en duwt Club Brugge opnieuw in crisis

KV Kortrijk zit nog altijd in een degradatiestrijd verwikkeld, Club Brugge moet nog knokken om play-off 1 te kunnen halen. Dat moest haast wel spanning opleveren in het Guldensporenstadion, toch?

Club Brugge wist vorige week tegen Standard onder Rik De Mil de rug te rechten en dus waren er weinig redenen tot wisselen. Jorne Spileers kreeg achterin opnieuw de voorkeur op Brandon Mechele, Odoi verving (net als in de tweede helft tegen Standard) de geblesseerde Mata.

Bij Kortrijk moest Bernd Storck dan weer Faïz Selemani missen. Hij viel uit tegen Westerlo, Kadri was zijn vervanger zoals hij dat ook al tegen de Kemphanen was. Loncar kreeg de voorkeur op Regali verder.

Kadri doet het

Club Brugge begon gretig in het Guldensporenstadion, maar veel langer dan een kwartier konden ze de druk niet aanhouden. Rits schoof een bal net naast, er waren wat corners en wat hachelijke fases voor de kooi van doelman Vandenberghe, zonder goals.

© photonews

© photonews

Gaandeweg kwamen De Kerels beter en betere in de wedstrijd en drukten ze blauw-zwart achteruit. Vrank en vrij voor de winst gaan had Storck vooraf ook aangekondigd. Op het halfuur was het Kadri die met een mooie krulbal voor de 1-0 zorgde.

Gemiste kansen

De bezoekers schoten even wakker, maar kwamen al snel terug in slaapmodus terecht. Het speelde mak, traag en kon de bal met moeite in de ploeg houden. Het blijft met ups en downs gaan dus voor de regerend landskampioen.

© photonews

© photonews

Op slag van rust miste Vanaken een dot van een kans, De Mil bracht op het uur Yaremchuk in de ploeg en ook die nam een cadeau van Lang niet aan. Als je ook de hele grote kansen niet afwerkt, dan weet je dat het moeilijk wordt.

Tegen een gretig Kortrijk, met een hardwerkende Avenatti en een flukse Kadri, bleek het onvoldoende om echt de bakens te verzetten. Voor De Kerels is het een geweldige stap richting redding, Club Brugge kan zondag uit de top-4 vallen.