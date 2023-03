Bernd Storck moet wat toegeven na de overwinning tegen Club Brugge

Kadri speelde Club Brugge zaterdagavond op een hoopje. Haast in zijn eentje wist hij blauwzwart op heel veel plekken pijn te doen.

De Algerijn kon dribbelen waar hij maar wou tegen Club Brugge. Hij dirigeerde zijn ploeg en zorgde zelf voor een knap doelpunt dat blauwzwart uiteindelijk uit de top vier duwt. Toch is de zege nog niet voldoende om Kortrijk helemaal uit de gevarenzone weg te halen, maar het is wel een enorme opsteker voor de spelers en de supporters.

Trainer Bernd Storck is alvast heel eerlijk over de zege tegen Club. “Ik geef eerlijk toe dat we wat geluk hadden, maar het werd tijd dat het geluk eens aan onze zijde stond”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Een zelfde gevoel als tegen Westerlo, al werd er toen wel niet gewonnen.

De trainer van KV Kortrijk zegt dat zijn ploeg nog altijd niet zeker is van het behoud in de Jupiler Pro League. De druk op de spelersgroep blijft daardoor bijzonder groot. Binnen twee weken volgt voor KVK opnieuw een West-Vlaamse derby. Dan is Cercle Brugge de tegenstander.