Rik De Mil heeft duidelijk zijn eisen gesteld aan Dedryck Boyata

Dedryck Boyata werd vorige zomer binnengehaald door Club Brugge. Tot nu toe heeft blauwzwart nog niet veel aan de transfer gehad.

Rik De Mil is fan van Dedryck Boyata, maar zijn lichamelijke problemen verhinderen hem momenteel op te trainen met de groep. “Kijk, Dedryck is voor mij op-en-top een prof”, zegt De Mil aan Het Nieuwsblad. “Iemand die elke dag alles doet om klaar te zijn. Die zichzelf pusht op training. Die bezig is met andere jongens ook. Op het vlak van mentaliteit, kortom, een voorbeeld.”

Boyata bleef soms zelf doortrainen, maar dat deed hem geen goed. Zijn vormpeil zakte daardoor verder en verder weg. De Mil had een gesprek met hem en maakte heel duidelijke afspraken voor de komende tijd.

We hebben een rustig en open gesprek gehad. Ik heb hem gezegd: Het is goed dat je er alles aan doet om te spelen, maar nu moet je er vooral voor zorgen dat je volledig blessurevrij bent. Want pas dan kan je de echte Boyata laten zien. En die is vast en zeker een meerwaarde voor Club Brugge.”

Mentaal is het een heel moeilijke periode voor Boyata, ook nu hij weer noodgedwongen moet afhaken voor de Rode Duivels. Want precies om bij de nationale ploeg te horen was de reden om bij Club Brugge te komen spelen.