Meijer trekt duidelijke conclusie over play-off 1 na nieuwe nederlaag van Club Brugge

Club Brugge ging zaterdagmiddag met de billen bloot in de Jupiler Pro League. Het verloor van staartploeg KV Kortrijk met 1-0.

De uitnederlaag tegen KV Kortrijk komt er nadat Club Brugge in de vorige match op verplaatsing ook al verloren had van degradatieploeg KV Oostende. Het ziet er stilaan naar uit dat play-off 1 echt wel buiten bereik zal geraken.

Björn Meijer was enorm ontgoocheld na de nederlaag. “Hier staan we weer”, vertelde de Nederlander bij Sporza. “Dat gevoel overheerst wel, maar in vergelijking met de nederlaag in Oostende hebben we nu wel kansen gecreëerd. Alleen gaan ze er niet in.”

Over play-off 1 is hij heel er duidelijk. “Play-off 1 is niet verloren vandaag. We hebben nog vier wedstrijden en het is aan ons om ons te herpakken”, voegt hij er aan toe.

Ook trainer Rik De Mil vreest niet voor play-off 1. Volgens hem is er geen reden tot paniek. “We zijn nooit het wereldteam geweest dat beschreven werd, maar we zijn na een nederlaag ook niet zo slecht als er geschreven wordt”, was hij duidelijk.