Vanaken, Meijer en Rits wijzen allemaal dezelfde 'schuldige' aan na nederlaag in Kortrijk

Mats Rits, Tajon Buchanan, Bjorn Meijer, Roman Yaremchuk en Hans Vanaken. Allen kwamen ze een meer of mindere mate in de buurt van een doelpunt, maar niemand kon scoren.

Na de wedstrijd kwamen drie van de spelers het uitleggen. En allen wisten ze toch wel te wijzen naar deels dezelfde schuldige: het veld.

"We wisten dat het een moeilijke uitwedstrijd op een moeilijk veld zou worden", aldus de jarige Bjorn Meijer. "We hebben zeker de kansen gehad om te scoren, maar het is niet gelukt."

"Het veld speelde niet positief mee, maar ik reken het ook mezelf aan dat we niet hebben gewonnen. Dat kon zeker."

Een gevoel dat ook leefde bij Mats Rits: "De drie punten hadden gekund, maar we hebben ze onnodig laten liggen. We hebben kansen genoeg gehad, het ontbrak aan efficiëntie. Het veld had zijn rol."

Veld

Hans Vanaken miste - samen met Roman Yaremchuk - misschien wel de grootste kans: "De bal stuitte op vlak voor ik kon trappen."

"Ik steek het niet graag op het veld, maar het ligt er gewoon niet goed bij. Daardoor tik ik die bal met het scheenbeen en mis ik die kans."