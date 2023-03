Rik De Mil blijft erg positief na nieuwe nederlaag Club Brugge en legt ook uit waarom

Club Brugge verloor op bezoek bij KV Kortrijk een belangrijk duel in de strijd om play-off 1. Toch zag de coach achteraf wel wat positieve zaken.

"Qua resultaat hebben we het even goed gedaan als op bezoek bij KV Oostende. Maar toch hebben we stappen vooruit gezet", aldus Rik De Mil na de 1-0 bij Kortrijk.

"Dat we grote kansen hebben gemist? Dat klopt. Of ik met Yaremchuk heb gesproken? Neen, ik heb wel met iedereen samen gesproken. Niemand mist bewust kansen."

"Op training toont Roman goede zaken, kwaliteit, positiviteit en drive. Dan zal hij kansen blijven krijgen. Efficiëntie is misschien een kwestie van vertrouwen."

"Geluk? Dat hoort erbij in het voetbal en geluk dwing je misschien ook wel wat af. Maar de basis is alvast gelegd om wedstrijden te gaan winnen."

Basis gelegd

Rest de vraag: wat is die basis? "De groep wil mee in het verhaal, heeft drive getoond en laten zien dat we als team willen denken."

"En dus is onze opdracht haalbaar. Er zit kwaliteit in de groep en ze willen meewerken. De volgende wedstrijden zullen de keuzes misschien wél juist zijn, zullen we misschien wél efficiënt zijn en de laatste pass goed geven."