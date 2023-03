🎥 Wild feestje na stuntzege, redding plots dichtbij? "Dan zie je dat we een topclub in problemen brengen"

KV Kortrijk pakte een heel knappe overwinning tegen Club Brugge. En zo zetten ze ook een flinke stap richting redding.

Doelman Tom Vandenberghe pakte een aantal goede ballen en zorgde zo mee voor een clean sheet en een belangrijke driepunter: "Dit doet veel deugd."

Een feestje werd gebouwd in de kleedkamers: "Maar we zijn nog niet gered, we moeten nog vier wedstrijden alles geven. Dit is wel een belangrijke driepunter."

Een gevoel dat werd gedeeld door kapitein Kristof D’Haene: "Het is machtig, het moet nog wat binnensijpelen dat we Club Brugge hebben geklopt."

"Dit is super. De laatste weken speelden we goed voetbal, maar konden we de kansen niet afmaken, deze keer lukt dat wel. En dan zie je dat een topploeg in België het moeilijk krijgt tegen ons."

Tactiek

"Het was een feestje in de kleedkamer ja, en dat is tercht", was ook coach Bernd Storck tevreden na de 1-0 tegen Club Brugge. "Dit geeft vertrouwen voor de laatste vier wedstrijden."

"We hebben een fantastische match gespeeld tegen een sterk Club Brugge. We wisten wat we tegen hen moesten doen, we hebben onze tactiek wat aangepast en dat heeft opgeleverd."