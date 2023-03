Mats Rits reageert op de grote misser van Roman Yaremchuk

Club Brugge haalde afgelopen zomer Roman Yaremchuk terug naar de Jupiler Pro League. Veel plezier heeft het nog niet aan hem beleefd.

Zestien miljoen euro legde Club Brugge voor Roman Yaremchuk op tafel. Blauwzwart hoopte dat hij in de Belgische competitie helemaal los ging gaan, waardoor hij wellicht nog met een meerwaarde zou verkocht kunnen worden.

Zoals het er nu naar uitziet is die zestien miljoen echter zo goed als verdwenen. Tegen KV Kortrijk werd het moeilijke seizoen van Yaremchuk nog maar eens bewezen. Vanop enkele meters voor doel kon hij niet afwerken, tot grote ergernis van de blauwzwarte aanhang.

Toch was Yaremchuk niet de enige die niet kon afwerken. Mats Rits heeft er alvast nog wat over te zeggen. “We zijn gewoon niet efficiënt. En dat is zuur, ja. Als daar op getraind kan worden, dan zullen we het doen”, klonk het bij Het Laatste Nieuws.

“Yaremchuk? Je kan hem alleen maar ondersteunen. Het is niet zo dat-ie ze bewust naast schiet. En hij zou ook liever vandaag die goal maken in plaats van morgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het wel zal komen.”