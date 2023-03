Wesley Sonck stelt zich één vraag na flagrante misser van 'man van 16 miljoen' Yaremchuk, Rik De Mil riposteert

Club Brugge slaagde er tegen KV Kortrijk niet in te scoren. Vooral Roman Yaremchuk kreeg veel kritiek voor een stevige misser.

Club Brugge staat opnieuw met de voetjes op de grond, na een pijnlijke 1-0 nederlaag op bezoek bij KV Kortrijk.

"We hadden zeker de beste kansen en hadden gewoon altijd deze wedstrijd kunnen winnen", vond Hans Vanaken achteraf.

Zonder leedvermaak. Hoe diep zit Yaremchuk? What the fuck. #kvkclu — Matthias Colpaert (@ColpaertM) March 18, 2023

Yaremchuck zijn niveau is wel constant. Daar kan je hem niet op pakken. #kvkclu March 18, 2023

Roman Yaremchuk kwam misschien met de allerbeste kans, maar hij miste onbegrijpelijk vanop drie meter van het doel ongeveer.

“Dat soort kansen, dat mag je nooit missen maar hij doet dat wel regelmatig. Wat doet hij op training om dat vertrouwen op te krikken", vroeg Wesley Sonck zich af bij Eleven Sports.

Positiviteit

Rik De Mil reageerde: "Op training toont Roman goede zaken, kwaliteit, positiviteit en drive. Dan zal hij kansen blijven krijgen. Efficiëntie is misschien een kwestie van vertrouwen."

"Hoe we hieruit komen? Met positiviteit. Door de focus te leggen op de gemiste kansen of op negatieve zaken gaan we hier niet uitkomen.