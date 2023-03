Kapitein Jelle Vossen over de invloed van nieuwe coach D'Hollander: "Daar hebben we op gefocust"

Zulte Waregem leeft nog altijd. Tegen Standard pakte het toch nog punt, ondanks dat het 2-0 achter stond bij de rust.

Zulte Waregem kwam er in de eerste helft niet aan te pas tegen Standard. Het stond dan ook 2-0 achter na goals van Fossey en Dussenne.

Maar in de tweede helft kwam Zulte Waregem toch weer in de wedstrijd dankzij een gelukkige goal van Fadera. Ndour zorgde dan ook nog voor de 2-0 en zo pakte Essevee toch nog een punt.

Al vaker terug gekomen uit verloren positie

Zulte Waregem verving ook nog eens Mbaye Leye door Frederik D'Hollander. "Het is een nieuwe start voor ons met de nieuwe trainer. We hebben erop gefocust om een goede organisatie neerzetten en dat ging niet slecht", zei kapitein Jelle Vossen bij Sporza.

"We hebben in de tweede helft een geweldige mentaliteit getoond. Al vaker zijn we teruggekomen uit een verloren positie. Dat moeten we volhouden tot het einde van het seizoen", zei Vossen nog. De kloof met de veilige 15de plaats is nu voorlopig drie punten.