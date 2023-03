Sky the limit voor promovendus Westerlo? "Nu proberen voor top 4 te gaan"

Overwinningen op een diefje tellen voor even veel punten mee als verdiende overwinningen. En dus zit Westerlo weer wat comfortabeler in de top 8 en is zelfs een plekje in de top 4 mogelijk.

"Het was moeizaam. In de eerste helft heeft Oostende een paar heel goede kansen gehad", beseft Westerlo-speler Lukas Van Eenoo maar al te goed. "Als ze daar scoorden, had het anders kunnen lopen. We hebben ervoor geknokt en winnen, dat is het belangrijkste", klinkt het. Van Eenoo kroonde zich in de blessuretijd tot matchwinnaar door te scoren. Al kwam er bij zijn afgeweken schot toch vooral geluk kijken. "Ja maar ik raakte de bal wel vol. Hij ging anders misschien niet binnen maar volgens mij wel op doel. Achtja, soms heb je een tikkeltje geluk nodig", beseft hij maar al te goed. Top 4? In de stand staat Westerlo momenteel hel dicht bij de 4e plek. Slechts één puntje scheidt hen van Club Brugge. Al kan KAA Gent zondag drie punten uitlopen en is er met Standard nog een kaper op de kust. Nog vier wedstrijden vol voor die top 4 gaan dus? "Alles is mogelijk", vertelt Van Eenoo. "Maar nu staan we daar met nog 4 matchen te gaan, dan moet je proberen om ook voor die top 4 te gaan. Uiteindelijk zullen we proberen zo hoog mogelijk te eindigen met goed voetbal", besluit hij strijdvaardig.