Volg KV Mechelen - OH Leuven om 16u LIVE op VOETBALKRANT.COM!

KV Mechelen en OHL kijken mekaar deze namiddag al in de ploegen. De regelmaat is bij de ene ploeg al meer aanwezig naar bij de andere.

Die regelmaat is net waar Malinwa nog naar op zoek is. Thuis 2-3 verliezen van Seraing, uit in Kortrijk met 1-4 uithalen: het kan met KV nog te veel alle kanten uit. Nu stilaan de fitheid verbetert bij meer spelers en de transferperiode achter de rug is, kan er ook wel met een vaste kern aan die constante gewerkt worden. Verstraete lijkt alvast de missing link waardoor KVM zijn spel nog meer zou moeten kunnen ontwikkelen.

Twee ploegen met 16 gemaakte goals

Bij OHL konden ze in de eerste acht speeldagen wel week na week presteren. De 10 op 12 uit de voorbije weken spreekt voor zich. De Leuvenaars lijken klaar om zich in de subtop te nestelen of daarbij aan te leunen. Ze maakten ook al 16 goals: dat belooft wanneer ze de kwetsbare KV-defensie mogen bestoken. Mechelen maakte er overigens al evenveel. Dat zou dus een mooie partij moeten opleveren.

Gouet was vorige week ziek, maar is inmiddels genezen. Malede is onzeker. Bolingoli kan nog geen volledige negentig minuten spelen. Lavalée en Robberechts zijn er nog niet bij, Bijker en Mrabti uiteraard ook nog niet. Tot daar het Mechelse selectienieuws. Langs Leuvense zijde zullen enkel Schrijvers (achillespees) en Keita (voet) ontbreken.

