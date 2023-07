Hoefkens start met Standard in mineur, knappe zege voor Sint-Truiden

Sint-Truiden heeft de competitie geopend met een knappe zege tegen Standard. De Kanaries waren de beste ploeg op het veld, maar het was wachten tot minuut 85 vooraleer Koita de 1-0 op het scorebord zette met een fantastische knal.

Voor de seizoensopener dropte Standard-coach Carl Hoefkens met Kawabe, O'Neill en Price onmiddellijk drie nieuwkomers in de basis, net als de teruggekeerde Vanheusden. Bij Sint-Truiden pakte coach Fink Thorsten niet uit met grote verrassingen.

Voor STVV wordt het een jubileumjaar, de Limburgse club viert zijn honderdste seizoen. Voor aanvang van de partij werden de supporters al getrakteerd op een kleine vuurshow en dat inspireerde de thuisploeg want het was Sint-Truiden dat in het openingskwartier voor vuurwerk zorgde op het veld.

De thuisploeg was zonder meer het beste team op het veld in de eerste 45 minuten met veldoverwicht en de beste mogelijkheden. Koita stuitte op Bodart en Ito zag zijn knal net naast gaan. Op het eerste gevaarlijke schot van Standard was het wachten tot minuut 42 toen Ohio in de handen van Schmidt trapte.

De Rouches toonden meer grinta bij de start van het tweede bedrijf en staken de neus enkele keren aan het venster. De partij bleef echter in evenwicht en de supporters konden zich in het kille Stayen niet echt verwarmen aan het voetbal want echt doelrijpe kansen bleven uit.

STVV drukte het gaspedaal in met nog een kwartier op de klok. Steuckers pakte uit met een knal in het zijnet en even later stond de 1-0 ei zo na op het scorebord, maar de kopbal van Smets werd op de lijn gekeerd. In minuut 85 was het dan eindelijk prijs toen Koita van ver verschroeiend uithaalde: 1-0.

De Kanaries openen de compeitie zo met een verdiende zege tegen Standard. Het is duidelijk dat Carl Hoefkens nog heel wat werk voor de boeg heeft in Luik.