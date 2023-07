Standard onmiddellijk onderuit: Fossey weet waar het schoentje knelt

Standard verloor zondagavond met 1-0 op het veld van STVV na een laat tegendoelpunt. Standard kon niet overtuigen en er zijn werkpunten.

Marlon Fossey kon na de wedstrijden al wel vertellen wat er juist mis ging. “Als ik eerlijk ben, hebben ze inderdaad beter gespeeld dan wij. We kwamen wel aan doel maar we misten dat ‘killer instinct’, dat is het voornaamste waar we aan moeten werken. De laatste bal was nooit goed genoeg.”

De vleugelverdediger is ervan overtuigd dat er voldoende kwaliteit aanwezig is, maar er is tijd nodig. Aanpassen aan het nieuwe 4-3-3-systeem van Hoefkens, kan nog wel even kan duren.

“Het is een nieuw systeem waar we allemaal wat gewoon aan moeten worden. Ik maak me helemaal geen zorgen. We gaan natuurlijk wedstrijden verliezen, maar ik denk dat dit vooral uitlicht waar we aan moeten werken.”

De transferperiode duurt nog lang. Of er nog nieuwe spelers naar Standard zullen komen? “Het zijn nog 5 weken, ik zou er helemaal niet van verschieten.”