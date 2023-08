Standard-coach Hoefkens laat zich uit over transferperiode

Carl Hoefkens kende met Standard een debuut in mineur. De Rouches moesten het onderspit delven op het veld van Sint-Truiden.

Carl Hoefkens gaf na afloop van de partij toe dat het frustrerend was dat zijn team met lege handen naar Luik moest na een late goal van STVV. Verder was de coach ook eerlijk in zijn analyse.

"Ik heb veel goede dingen gezien, maar ook veel werkpunten. We zijn blijven gaan voor de overwinning, maar de kwaliteit moet beter in het laatste deel van het veld."

We zijn nog niet waar we moeten zijn

De oefenmeester liet ook zijn licht schijnen over de transferperiode. "Die duurt nog 5,5 weken en dus kan er nog veel veranderen bij alle ploegen. Daar moet je ook rekening mee houden. Op dit moment zijn we nog niet waar we moeten zijn."