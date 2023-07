Carl Hoefkens legt na de nederlaag de vinger op de wonde: "Daar moeten we nog verder op werken"

Standard is het nieuwe seizoen meteen met een nederlaag begonnen. Het verloor in het slot op het veld van STVV.

Carl Hoefkens had na de wedstrijd gemengde gevoelens. In de 1e helft had Standard het moeilijk, maar hij vond dat zijn team na de rust het overwicht had. "Alleen spijtig dat we in het slot dat doelpunt nog pakken", vertelde hij na de wedstrijd bij Eleven Sports.

Standard kon niet echt aan grote kansen komen. "Het ontbrak ons aan de laatste pas of de laatste actie om het verschil te maken", vond Hoefkens. "Daar moeten we dus verder op werken." Hoefkens zag nog meer problemen. "Ook vond ik de momenten waarop we druk zetten niet goed", stelde hij.

Ten slotte was de trainer voor de wedstrijd al benieuwd naar de prestatie van zijn spelers. "Na zijn korte voorbereiding was ik echt wel benieuwd waar we al staan. We hadden wel enkele oefenwedstrijden, maar het was te kort om al iets neer te zetten", besloot hij.