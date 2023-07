Standard-coach Hoefkens gefrustreerd na nederlaag: Daarom is de druk nu al groot

Carl Hoefkens baalde na de nederlaag op het veld van Sint-Truiden. De druk op de coach van Standard neemt na deze verliespartij al onmiddellijk toe.

Standard stelde teleur op de openingsspeeldag. Na afloop van de partij gaf Carl Hoefkens toe dat hij 'gefrustreerd' was. "We konden in de eerste helft niet de juiste pressing krijgen, maar dat liep in de tweede helft veel beter", analyseerde hij.

De Rouches stevenden af op een puntendeling, tot Koita het leer kort voor tijd op magistrale wijze tegen de netten ramde. "Het is heel frustrerend dat we in de laatste minuten die fantastische goal incasseerden. Anders hadden we met 1 punt naar huis kunnen gaan en nu met lege handen."

Zondag werd duidelijk dat er bij Standard nog heel wat werk op de plank ligt. In 90 minuten wisten de Luikenaars geen enkele echt uitgespeelde kans bij elkaar te voetballen.

"In het laatste deel van het veld moet het beter, dat was niet goed genoeg. We moeten kansen creëren en dat heeft te maken met automatismen, kwaliteit en hoe fit je bent."

Standard ontvangt dit weekend Union en moet dan op bezoek bij Charleroi. Een scenario met 0 op 6 of zelfs 0 op 9 moet absoluut vermeden worden om de druk af te houden, maar is met dit voetbal niet ondenkbaar.

Nu Vincent Euvrard plots vrij is en ook Philippe Clement en Karel Geraerts zonder club zitten, doet Carl Hoefkens er maar beter aan om punten te sprokkelen in de komende wedstrijden om de rust te bewaren in de Vurige Stede.