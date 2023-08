STVV doet wel waar veel andere clubs niet in slagen: "Dit is heel leuk"

Sint-Truiden begon sterk aan de competitie met een verdiende overwinning tegen Standard. Bij de Kanaries stonden op een bepaald moment liefst 8 Belgen tussen de lijnen.

STVV doet waar veel andere ploegen niet in slagen: voluit de kaart van Belgische spelers trekken. Met Koita, Smets, Delorge, Steuckers, Van Helden en Godeau kwamen 6 Belgen aan de aftrap. Later vielen ook Van Dessel en Dumont in wat het aantal Belgen tussen de lijnen op 8 bracht.

Dat is een voordeel, ook in de kleedkamer. We spraken met Rein Van Helden en hij is bijzonder enthousiast over de sfeer in de Truiense spelersgroep. "We hebben veel kwaliteit met een goede mix van veel Belgische jongens en buitenlandse talenten."

"We zijn met heel veel Belgische jongens en dat is fijn. Heel wat van mijn ploegmaats ken ik al lange tijd, bijvoorbeeld van school, en het is leuk dat we nu samen voetballen."

We hebben een heel goede groep

Van Helden merkte tijdens de oefenstage al dat de sfeer in de kleedkamer opperbest is en dat de groep volwassen met elkaar omgaat.

"We hebben een heel goede groep. Op trainingskamp hadden we de laatste dag een teambuilding en dan merk je dat we goed kunnen lachen met elkaar, maar we kunnen ook heel serieus zijn."