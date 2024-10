"Het bewijs voor jonge voetballers dat het snel kan keren": kersvers Rode Duivel wil ook schitteren in Kortrijk

KRC Genk is voortvarend aan het seizoen begonnen. Met 22 op 27 staan ze fier aan de leiding in de Jupiler Pro League. Op Kortrijk willen ze doorgaan op dat elan.

Voor Matte Smets wordt het een bijzonder duel, want de speler die vorig jaar nog bij STVV speelde heeft ondertussen heel wat stappen gezet.

Hij kwam van Sint-Truiden naar Genk en blijft ook daar hoge ogen gooien. Meer dan reden genoeg voor Domenico Tedesco om hem op te roepen bij de Rode Duivels.

"Dit is misschien het bewijs voor jonge spelers dat het snel kan keren in het voetbal. Je moet er keihard voor werken en dan kan het. Ik ben blij met waar ik nu sta, al zijn we er nog niet."

"Je weet nooit op voorhand of je gaat spelen of niet. Het is alleszins een mooie stimulans en beloning", aldus Matte Smets tegen Het Laatste Nieuws. De centrale verdediger kan zich ook in Kortrijk laten zien.

๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—ฆ๐—•๐—”๐—•๐—•๐—˜๐—Ÿ



๐Ÿ—ฃ๏ธ "Het is een uitdaging voor ons om hier thuis tegen een topclub een goed resultaat neer te zetten. Ik geloof in onze kansen"



๐Ÿ—ž๏ธ Lees de volledige persconferentie via de link โฌ‡๏ธhttps://t.co/Y9Txw4Wazq#KVKGNK ๐Ÿ”ดโšช๏ธ pic.twitter.com/gPzYWNuCRY — KV Kortrijk (@kvkofficieel) October 4, 2024

Bij KV Kortrijk willen ze dan weer eens een resultaat neerzetten tegen een topploeg. Op die manier kunnen ze ook onderaan wat proberen weg te komen, want de playdowns vermijden blijft het seizoensdoel.