KV Mechelen heeft zich weer verzekerd van een bepaalde reputatie. De vraag is of KV Kortrijk daar ook het slachtoffer van zal worden.

De thuisreputatie van KVM staat er weer als een huis. Het vermoeden dat KV Mechelen voor eigen publiek iets meer kan is er altijd wel, gezien de aanwezigheid van meer dan 10 000 toeschouwers. Nu komt dat vermoeden ook overeen met de meest recente resultaten. In zijn laatste drie thuiswedstrijden pakte Malinwa 9 op 9: Charleroi, Cercle en OHL moesten het onderspit delven.

In die drie wedstrijden scoorde Mechelen twaalf keer en slikte het slechts twee doelpunten. Kortom, de efficiëntie ligt in eigen huis gewoon veel hoger dan buitenshuis, waar de ploeg van Besnik Hasi bij momenten nochtans ook zeer verdienstelijk voetbal brengt. Zijn spelers zullen in elk geval hun mooie reeks voor eigen volk nog wat willen verlengen.

Nieuw elan bij Kortrijk

Dan moeten ze dus voorbij KV Kortrijk, dat ook wel helemaal opleeft na die knappe stunt tegen leider Genk. Door de Limburgers over de knie te leggen, deden de Kerels wat de Maneblussers een week voordien nog hadden nagelaten. Kortrijk zal op dat elan willen verder gaan om zo in de stand buiten de zone van Play-Off 3 te blijven.

Tenslotte scheiden slechts drie punten KVM en KVK. Bij een Kortrijkse zege zullen ze dus op gelijke hoogte staan. KVK zal hopen dat Nacho zijn duivels nog eens kan ontbinden. Bij KVM is het uitkijken wat het plan van Hasi is: minder hoog spelen om Raman dan diep te kunnen sturen of met Lauberbach kiezen voor een targetman in de spits.

Hairemans ontbreekt bij KV Mechelen

Hairemans vervoegt Antonio, Van den Eynden, Vanheusden, Konaté en Ngoy in de Mechelse lappenmand. Ouattara keert terug uit schorsing. Kortrijk mist enkel Alebiosu en El Idrissy. Volg KV Mechelen - KV Kortrijk zondagavond om 19u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!