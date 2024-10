LIVE: Profiteert Antwerp van puntenverlies bij concurrentie of maakt OH Leuven opnieuw de aansluiting met top 6?

Door de nederlaag van Anderlecht op het veld van Beerschot en het gelijkspel tussen AA Gent en Union liggen er kansen voor Antwerp om uit te lopen op enkele concurrenten. Maar dan moeten ze wel zelf winnen op het veld van OH Leuven.

Chery leidt Antwerp naar plaats 2

The Great Old lijkt echt wel onder stoom gekomen te zijn onder Jonas De Roeck. Na een wisselvallige start van het seizoen en enkele toppers die uitdraaiden op minder puntengewin dan ze verdienden, pakte Antwerp voor de interlandbreak een mooie 12/12. Het heeft ervoor gezord dat Antwerp is opgeklommen naar de tweede plaats op drie punten van leider Genk.

Een van de uitblinkers de afgelopen weken was Tjaronn Chery. De 36-jarige Surinamer is de draaischijf van Antwerp op het middenveld en was de voorbije 4 wedstrijden goed voor 4 doelpunten en 2 assists. Op Den Dreef zal er dus ook naar hem gekeken worden om het gevaar van Antwerp op gang te trekken.

OH Leuven in negatieve spiraal

Bij de thuisploeg uit Leuven is het vormpeil wat minder. In het begin van het seizoen leek OH Leuven nog onklopbaar en reeg het de gelijke spelen aan elkaar maar nu verloor het al 3 keer op 4 wedstrijden. Vooral die van voor de interlandbreak hakte er stevig in: 5-0 tegen KV Mechelen.

"We zijn een reactie verschuldigd aan onze supporters', weet ook Birger Verstraete. "Het gevoel van na die wedstrijd, dat moeten we voor de geest halen net voor we zondag het veld op stappen. Ik hoop dat niemand anders in de groep dat gevoel nog eens wil ervaren", klinkt het streng.

© photonews

Door die negatieve reeks zit OH Leuven bovendien bij de laatste 4 van het klassement. Een overwinning zou er echter voor zorgen dat ze opnieuw aansluiting vinden bij het middenveld en maar op enkele puntjes van play off 1 zouden staan.

Wie doet de beste zaak op Den Dreef? Volg het vanaf 16u live bij Voetbalkrant!