LIVE: KRC Genk gaat voor revanche tegen KV Kortrijk, dat bij zege uit gevarenzone kan klimmen

KRC Genk kijkt straks KV Kortrijk in de ogen. In de vorige ontmoeting won Kortrijk van de leider met 2-1.

KRC Genk en KV Kortrijk zullen het zaterdagnamiddag tegen elkaar opnemen. Beide clubs speelden deze woensdag 120 minuten in de beker. Het zal dus moeilijk worden, al is zitten de twee clubs in dezelfde situatie.

KV Kortrijk werd na strafschoppen uitgeschakeld in eigen huis door Antwerp. KRC Genk won diep in de verlengingen van Standard na een doelpunt van Patrik Hrosovsky in minuut 116.

Racing Genk is nog steeds alleen leider met 35 punten al is Club Brugge ondertusen wel tot op 4 punten genaderd. De Kerels staan op hun beurt nog in de gevarenzone op plaats 14 met 17 punten.

De Limburgers willen uiteraard winnen om hun voorsprong te behouden of te vergroten. Bij een zege klimt Kortrijk meteen uit de degradatiezone.

Thorsten Fink kan met Genk op een bijna volledige kern rekenen. Alleen Yira Sor is nog out. Luca Oyen zal dit weekend zijn comeback maken met Jong Genk tegen La Louvière.