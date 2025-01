LIVE: Drama voor Racing Genk: Smets met rood van het veld na zeer discutabele beslissing van de ref!

KRC Genk zal zaterdagavond OH Leuven in eigen huis mogen ontvangen. Genk-coach Fink kiest voor Sattlberger en Karetsas op het middenvelder. Penders start in doel en Tolu begint weer in de spits. Bij OHL komen Ricca en Vlietinck in de ploeg.

35' 13"

Op echt grote kansen blijft het nog wel wachten. OHL heeft nu meer balbezit dan verwacht, maar doet er voorlopig maar weinig mee.

Leuven kan heel goed meespelen, en heeft dat ongetwijfeld ook aan die vroege rode kaart te danken.

Nikolas Sattlberger

Carlos Cuesta

Fink grijpt meteen in.

El Ouahdi knalt van ver op doel. Een verdienstelijke poging belandt in de handen van doelman Leysen.

Scheidsrechter Bert Put fluit zich flink in de kijker. Nu krijgen de bezoekers een vrije trap voor een spookfout van Tolu, nadat hij zelf in de lucht een duw in de rug kreeg.

We blijven het vooral een zeer gekke rode kaart vinden. Er is eerst een duidelijke fout op Smets, waar niet naar gekeken wordt.

Rode kaart voor Matte Smets

Smets mag gaan douchen! N'Dri gaat aan de Genk-verdediger hangen die zijn evenwicht niet meer kan houden. Smets valt en grijpt naar N'Dri en haalt hem zo ook neer. De scheidsrechter twijfelt geen seconde en grijpt naar zijn achterzak. Zeer opmerkelijke beslissing!

Een minuut gespeeld en de thuisploeg komt al heel goed weg! Ikwuemsei geeft een heel scherpe voorzet vanop de achterlijn, maar zijn ploegmaat kan net niet bij de bal! Penders leek al geklopt.

We zijn eraan begonnen in Limburg!

KRC Genk - OH Leuven: 0-0



KRC Genk: Mujaid Sadick Aliu - Matte Smets - Christopher Bonsu Baah - Bryan Heynen - Joris Kayembe - Konstantinos Karetsas - Jarne Steuckers - Nikolas Sattlberger - Mike Penders - Zakaria El Ouahdi - Toluwalase Arokodare

Bank: Hendrik Van Crombrugge - Patrik HrosovskĂ˝ - Hyun-Gyu Oh - Ibrahima Sory Bangoura - Luca Oyen - Ken Nkuba - Noah Adedeji-Sternberg - Carlos Cuesta - Kongolo Josue Ndenge



OH Leuven: Tobe Leysen - Takuma Ominami - Siebe Schrijvers - Youssef Maziz - Jocelyn N’dri - Federico Ricca - Chukwubuikem Ikwuemesi - Takahiro Akimoto - Wouter George - Hasan Kurucay - Thibault Vlietinck

Bank: Roméo Monticelli - Davis Opoku - Matteo Heremans - Ezechiel Banzuzi - Maxence Andre Prévôt - Hamza Mendyl - William Balikwisha - Stefan Mitrovic - Manuel Osifo - Ewoud Pletinckx

Vooraf