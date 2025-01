LIVE: Kan KRC Genk, met Penders in doel, revanche nemen op OH Leuven?

KRC Genk zal zaterdagavond OH Leuven in eigen huis mogen ontvangen. De Limburgers willen hun leidersplaats vooral behouden.

KRC Genk en OH Leuven speelden deze week allebei een bekerwedstrijd op dinsdagavond. Niet optimaal, maar beide clubs zitten wel in dezelfde situatie.

Racing Genk won met 0-4 op het veld van STVV, terwijl OHL met 3-0 de boot in ging tegen Club Brugge. De Limburgers zitten ook in een veel betere flow.

Op speeldag 2 trok Genk naar Leuven, en toen liep het niet goed af voor hen. De Limburgers hadden een collectieve offday en verloren toen zelfs met 3-1.

Het was de laatste competitiewedstrijd waar Mike Penders in doel stond. Tot nu, want coach Thorsten Fink heeft al aangekondigd dat de jonge doelman die naar Chelsea trekt, opnieuw tussen de palen zal staan. Hij maakte in de bekermatch tegen STVV veel indruk.