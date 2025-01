LIVE: KV Mechelen mag zich aan heel ander Anderlecht verwachten: Dendoncker eindelijk naar middenveld

Anderlecht komt uit één van zijn treurigste matchen van het seizoen in Pilsen. Dat zal consequenties hebben. David Hubert gaat zijn elftal stevig door elkaar rammelen. Besnik Hasi moet met KV Mechelen dan weer uit het sukkelstraatje geraken en hoopt op een heropleving.

Hubert is niet van plan om af te stappen van zijn driemansverdediging, maar zoals donderdag pijnlijk duidelijk werd, heeft Leander Dendoncker het daar persoonlijk heel moeilijk. De voormalige Rode Duivel zal waarschijnlijk dan ook naar het middenveld doorgeschoven worden.

Achteraan zou er dan een defensie staan met Adryelson, Simic en Augustinsson. Met Dendoncker op het middenveld is er ook plaats voor Thorgan Hazard als zwervende acht.

Vooraan blijft Vazquez dan weer staan aangezien er amper alternatieven zijn. Op de flanken zou Huerta dan weer zijn eerste basisplaats krijgen en bevolkt Degreef de rechterkant.

KV Mechelen staat zondag voor een uitdaging tegen Anderlechtt. Na een goede seizoensstart verkeert Mechelen met een recente drie op vijftien in een mindere vorm en is het afgezakt naar de tiende plaats. Coach Besnik Hasi zal proberen zijn ploeg in het Lotto Park opnieuw op scherp te krijgen en te laten stunten tegen een sterke tegenstander.

Voor Hasi wordt het een bijzondere wedstrijd, aangezien hij negen jaar na zijn vertrek als coach van Anderlecht voor het eerst terugkeert naar zijn voormalige club. "Anderlecht is mijn tweede thuis", zegt hij, verwijzend naar zijn jarenlange band met de club als speler, assistent en hoofdcoach. Ondanks Mechelen's recente vormdaling ziet Hasi kansen: "We hebben al bewezen dat we goed kunnen presteren tegen sterke ploegen."