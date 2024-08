LIVE: STVV en Union serveren lauwe koffie

Union SG is met 7 op 12 nog prima aan het seizoen begonnen, maar werd Europees wel uitgeschakeld door Slavia Praag. Tegen STVV wil het dan ook geen punten laten liggen in de zoektocht naar de topplaatsen in de rangschikking. Voor De Kanaries is er wél werk aan de winkel.

STVV staat namelijk helemaal onderaan met 1 op 12 en heeft dan ook dringend punten nodig. De fandag is uitgesteld, maar tegen Union SG staat er wel een en ander op het programma. "Geel-blauw sinds 1924 tegen geel-blauw sinds 1897: aanstaande zondag kijken twee traditieclubs elkaar in de ogen op Stayen. De affiche STVV – Union is er eentje om naar uit te kijken", aldus STVV in een persbericht. Het wordt een kindvriendelijke wedstrijd, met een kinderdisco op de parking, springkastelen en dartsvoetbal onder meer. Maar het is natuurlijk ook zaak voor de Kanaries om te laten zien dat ze iets willen maken van dit seizoen. Bouwen voor STVV Na de 1 op 12 en door het vertrek van flink wat sterkhouders is het voor de nieuwe coach nog steeds bouwen geblazen. Dan is de komst van Union SG natuurlijk nooit een geschenk. Wij volgen de wedstrijd uiteraard opnieuw op de voet op vanuit Stayen en houden u na de match ook met reacties op de hoogte van het reilen en zeilen.