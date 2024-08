LIVE: Standard op voorsprong via een strafschop tegen tienkoppig Beerschot

80

Dirk Kuyt grijpt in met een dubbele wissel. Beerschot moet op zoek gaan naar een doelpunt.



80

Welat Cagro

D'Margio Wright-Philips





80

Ewan Henderson

Dean Huiberts





79

Nu gaat het makkelijk voor Standard. Beerschot komt er niet meer aan te pas met tien tegen elf.



78

Gele kaart voor Welat Cagro





75

Kyei op de lat!

Kyei loopt achter een diepe bal en ziet dat Matijas ver uit zijn doel staat. De Franse spits wil de bal over de doelman in doel verwerken maar zijn schot valt op de dwarsligger!



72



Doelpunt van Soufiane Benjdida (Penalty)

Benjdida zet de strafschop feilloos om, Matijas heeft geen kans.



71

De VAR volgt de beslissing van de scheidsrechter. We krijgen een penalty!





70

De VAR is de penalty aan het checken...

De VAR kijkt na of Camara al dan niet buitenspel stond...



69

Gele kaart voor Simion Michez





69



Penalty voor Standard

Camara loopt de zestien binnen en wordt uit evenwicht gebracht door Michez.



67

Charly Keita

Arjany Martha





67

Marco Weymans

Ayouba Kosiah





65

Grote kans voor Kyei

Hij staat nog maar net op het veld maar komt nu al oog in oog met Matijas. Kyei wacht te lang en kan niet besluiten.



63

Leandre Kuavita

Grejohn Kyei





60

Rode kaart voor Brian Plat

Dan toch rood. Na tussenkomst van de VAR beslist Vergoten om Plat toch rood te geven. Streng maar rechtvaardig.



59

Krijgen we een rode kaart voor Brian Plat? De VAR is het aan het nakijken...

Vergoten moet naar het scherm, wordt dit een rode kaart?



58

Gele kaart voor Brian Plat

Plat gaat met een gestrekt been hard door op het bovenbeen van O'Neill, dat doet pijn.



51

Weer was daar Fossey die het strafschopgebied induikt. De voorzet van Fossey is naar de eerste paal richting Kuavita maar een Beerschot-speler werkt weg.



48

Goede voorzet van Price naar Kuavita de zestien. De bal van Price is iets te hoog waardoor Kuavita net niet aan de bal kan. De aanvaller van Standard stond daar wel helemaal vrij in het strafschopgebied.



46

Tshimanga had dan toch te veel last na zijn botsing met Price. De verdediger blijft in de kleedkamer.



45+3

Bijna 0-1!

Epolo speelt met vuur en trapt de bal in de kleine baklijn tegen Verlinden en bijna in doel. De bal komt bij Sanusi die opnieuw naar Verlinden geeft. Zijn voorzet/schot wordt nog net gered door Epolo. Daar was bijna de openingstreffer!



45+2

Kans voor Verlinden

Verlinden kan trappen vanop de rand van het strafschopgebied maar zijn schot gaat ver naast en over. Sanusi stond eigenlijk in een betere positie om die bal naar doel te trappen.



45

We krijgen 7 minuten blessuretijd.



45

Derrick Tshimanga

Apostolos Konstantopoulos





45

Er worden zeven minuten extra tijd gegeven.



44

Ibe Hautekiet

Lucas Noubi

Noubi vervangt de geblesseerde Hautekiet die nu duizelig van het veld strompelt.



42

De verzorgers zijn nog steeds bezig met de jonge verdediger van Standard. Gelukkig is Hautekiet nog volledig bij bewustzijn.



39

Hoofdblessure bij Hautekiet

Het was een hele felle botsing met Keita. Hautekiet vraagt met een bebloed hoofd voor een wissel. Dit was een zeer zware klap, er komt een brancard aan te pas.



38

Hautekiet en Keita botsen hard met hun hoofden tegen elkaar op een voorzet van Sanusi. Het spel ligt even stil voor verzorging.



35

Tshimanga komt toch terug het veld op. De botsing lijkt uiteindelijk mee te vallen.



33

Hoofdblessure bij Tshimanga?

De verdediger lijkt niet mee verder te kunnen na een botsing met Price.



31

Keita gaat met een goede actie voorbij Bates en geeft mooi mee met Welat. De bal geraakt uiteindelijk terug bij Keita die een goede kans heeft maar zijn schot wordt gered door Epolo. Bovendien stond de spits ook buitenspel.



27

Weeral komt het gevaar bij Standard via Fossey. De rechtsachter loopt ver door en geeft de bal aan Price op de flank. Die laatste geeft een scherpe voorzet richting Benjdidi maar Beerschot-doelman Matijas kan de bal nog wegwerken.



25

Een voorzet van Beerschot gaat richting Epolo. Henderson ontwijkt de bal om zo Epolo te verrassen maar de Standard-doelman staat aandachtig te keepen en kan de bal redden.



21

Een paar keer komt Beerschot aan enkele kleine kansjes op korte tijd. Veel werk moest Epolo niet verrichten om een doelpunt te voorkomen.





1️⃣6️⃣ 8️⃣8️⃣2️⃣ spectateurs à Sclessin pour cette cinquième journée !



🆚 Bruges : 19.873

🆚 Malines : 16.876 pic.twitter.com/nNVauheKLe — Loïc Woos (@LoicWoos) August 25, 2024

17

Net zoals tegen KV Kortrijk heeft Standard het zeer moeilijk om aan kansen te komen. In het openingskwartier valt weinig te beleven.



13

Beide clubs proberen om vanuit de defensie op te bouwen maar zowel Standard als Beerschot geraakt niet in de buurt van het juiste doel.



12







6

Fossey breekt door op rechts en legt de bal laag terug naar de rand van het strafschopgebied. Een Beerschot-speler kan net voorkomen dat Kuavita kan uithalen.



5

Kans voor Beerschot!

Keita komt oog in oog met Epolo maar wordt net voldoende gehinderd en mist zijn schot.



3

Bijna flater achterin!

Daar was bijna de openingstreffer na een foutje achterin bij Beerschot. De terugspeelbal naar Matijas is maar net goed of Benjdida zat ertussen.



1

We zijn eraan begonnen in Luik!



1

Standard - K Beerschot VA: 0-0







La feuille de match de #Standard - Beerschot 👇



🔁 Ilay Camara remplace Henry Lawrence pic.twitter.com/2TJZWi7LAA — Loïc Woos (@LoicWoos) August 25, 2024