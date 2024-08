LIVE: Westerlo-coach Simons laat er geen twijfel over bestaan voor verplaatsing naar KRC Genk

Vanavond om 20:45 uur trappen Racing Genk en Westerlo de zesde speeldag in de Jupiler Pro League op gang. Het belooft een leuk kijkstuk te worden voor de toeschouwers met twee teams die voluit voor de winst zullen gaan.

Westerlo prijkt, samen met Anderlecht, bovenaan het klassement met 10 punten. Als de Kemphanen een gelijkspel of overwinning boeken, komen ze voorlopig alleen aan de leiding. Maar als Genk wint, telt het evenveel punten als Westerlo en Anderlecht.

Coach Timmy Simons liet een nieuwe wind door Westerlo waaien. Hij wil elke wedstrijd voluit voor de overwinning gaan en hij benadrukt dat dit vanavond niet anders zal zijn.

"We willen elke wedstrijd voor de drie punten gaan en we gaan onze filosofie nu niet aanpassen omdat het tegen Genk is. Genk kan in eigen huis niet de bus parkeren, dus het zal een iets opener wedstrijd zijn. Hopelijk trekken wij aan het langste eind."

Timmy Simons moet het stellen zonder de geblesseerden Bos en Van den Keybus. Bij Genk heeft coach Thorsten Fink luxeproblemen. Hij kan kiezen uit een volledig fitte kern, op de langdurig geblesseerde Oyen na.

Aanvoerder Bryan Heynen kan starten

Dat betekent dat aanvoerder Bryan Heynen opnieuw topfit is en klaar om aan de wedstrijd te beginnen. El Khannouss trekt naar de Premier League en wellicht wordt zijn plaats ingenomen door de jonge Karetsas.

Als we naar de statistieken kijken, is de kans groot dat we veel goals zullen zien. Westerlo scoorde er al 13, maar incasseerde er ook al 10. Bij Genk staat de teller op 8 gemaakte en 8 geïncasseerde goals.