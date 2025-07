LIVE: Kan Anderlecht tegen Westerlo wel overtuigen? En komt Saliba in de ploeg?

Anderlecht opent vanmiddag om 13u30 zijn nieuwe Jupiler Pro League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Westerlo. Op papier moet paars-wit in de eerste weken van de competitie vertrouwen tanken.

Zeker met zwaardere tegenstanders in het vooruitzicht wil paars-wit goed starten, al lijkt de ploeg nog niet helemaal klaar voor de competitie. Donderdag won Anderlecht nipt van het Zweedse Häcken in de voorronde van de Europa League, maar dat ging niet zonder zorgen. Vooral de defensieve kwetsbaarheid en het gebrek aan kansen vielen op. Coach Besnik Hasi zal hopen dat zijn ploeg tegen Westerlo meer dominantie en doelgevaar kan tonen.

Bij de nieuwe aanwinsten stond enkel Enric Llansana aan de aftrap in Europa. Saliba maakte na rust een goede indruk, maar Keita, Hatenboer en Camara zijn voorlopig niet inzetbaar. Zeker op de flanken blijft Anderlecht kwetsbaar: Angulo en Kanaté toonden inzet, maar missen nog efficiëntie. De jonge Degreef zou opnieuw kunnen starten, mogelijk ten koste van Thorgan Hazard.

Een ander vraagteken is de fitheid van Kasper Dolberg. De Deense spits liep een knieblessure op tegen Häcken en is onzeker voor de partij tegen Westerlo. Zonder hem mist Anderlecht niet alleen een afwerker, maar ook een belangrijke schakel in het aanvalsspel.

Tegenstander Westerlo kende een wisselvallige voorbereiding, maar beschikt met spelers als Matsuo, Bernat en Reynolds over gevaarlijke pionnen. De ploeg uit de Kempen wil dit seizoen beter doen dan vorig jaar en mikt op een plaats in de top acht. Een resultaat in het Lotto Park zou alvast een statement zijn.

De druk ligt vandaag duidelijk bij Anderlecht. De thuisploeg moet bevestigen na een moeizame Europese zege en zijn favorietenstatus waarmaken. Een overtuigende prestatie zou de twijfels snel kunnen wegspoelen – en vertrouwen tanken voor wat nog komt.