Volg KV Mechelen - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
-
Datum: 25/10/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 12
LIVE: Bandé geeft aftrap en derde plek ligt voor het grijpen voor KVM in Dijlederby: "Positie OHL een raadsel"
Foto: © photonews

Na de nederlaag van Anderlecht lijkt de derde plek voor het grijpen te liggen voor KVM. Als het thuis wint van OHL, de voorlaatste, komt het op die plaats terecht.

Hassane Bandé zal de aftrap geven in de Dijlederby. Malinwa sluit de verloren zoon opnieuw in de armen. De Burkinees zette al zijn handtekening onder zijn contract, maar is nog niet speelgerechtigd. Enkel de werkvergunning zou nog in orde gebracht moeten worden. De volgende beker-en competitiematch worden ook moeilijk haalbaar. Vanaf 9 november kan hij er wellicht wel bij zijn: KV speelt dan tegen Union.

Mechelen begint als favoriet aan de ontmoeting met Leuven, maar het blijft ook een soort derby. "Bij mij zal dat iets meer leven dan bij vele spelers", zegt trainer Vanderbiest. "Door de veranderingen van de laatste maanden hebben we minder jongens die de achtergrond van deze matchen kennen en weten wat derby's tegen OHL en Lierse inhouden. Al zijn de jongens slim genoeg: ze weten waar het over gaat."

OHL een club met voldoende middelen

OHL heeft het op één na zwakste doelsaldo en staat dan ook voorlaatste. "Het is voor mij een raadsel waarom een ploeg met zo'n infrastructuur, middelen en kern altijd zo slecht start. Elk seizoen beginnen ze niet te best, waarna ze zich dan herpakken. Hopelijk wachten ze nog een weekje met dat herpakken. Ze hebben toch een kern met vijf à zes spitsen. Het is eigenaardig dat ze nog niet meer gescoord hebben."

Leuven is ook een ploeg waar het proces van een trainerswissel aan de gang is. Wellicht wordt Felice Mazzu de nieuwe coach. "Ik houd altijd met bepaalde zaken rekening, maar ik denk niet dat er veel zal veranderen bij de tegenstander ten opzichte van de vorige wedstrijden. De nieuwe coach zal wellicht maandag starten, we weten grotendeels waar we ons aan mogen verwachten."

Mrabti en Schrijvers geblesseerd

KV Mechelen moet zelf wel heel wat blessures opvangen, met naast Kireev, Vanrafelghem, Ouahabi, De Wolf en Teague ook Mrabti die niet inzetbaar is. Bij OHL zijn Kayo en Schrijvers afwezig. Die laatste liep een kraakbeenletsel op aan de enkel. Volg KV Mechelen - OH Leuven LIVE vanaf 18u15 op VOETBALKRANT.COM!

Prono KV Mechelen - OH Leuven

KV Mechelen wint
Gelijk
KV Mechelen KV Mechelen wint Gelijk OH Leuven OH Leuven wint
92.2% 5.42% 2.37%
Populairste
2-0
(89x)		 2-1
(80x)		 3-1
(67x)

Vergelijking KV Mechelen - OH Leuven

Positie

4
15

Punten

19
8

Gewonnen

5
2

Verloren

2
7

Gescoorde doelpunten

16
8

Doelpunten tegen

12
20

Gele kaarten

26
33

Rode kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

15
9
12
03/05 18:15 OH Leuven OH Leuven 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
13/04 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
31/01 20:45 OH Leuven OH Leuven 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
05/10 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 5-0 OH Leuven OH Leuven
27/04 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-0 OH Leuven OH Leuven
30/03 18:15 OH Leuven OH Leuven 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
17/03 18:30 OH Leuven OH Leuven 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
23/09 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 OH Leuven OH Leuven
08/04 16:00 OH Leuven OH Leuven 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
17/09 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 OH Leuven OH Leuven
15/01 16:15 OH Leuven OH Leuven 5-0 FF KV Mechelen KV Mechelen
18/09 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 OH Leuven OH Leuven
21/03 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 OH Leuven OH Leuven
20/12 16:00 OH Leuven OH Leuven 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
06/07 19:00 OH Leuven OH Leuven 4-4 KV Mechelen KV Mechelen
09/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 OH Leuven OH Leuven
14/12 20:30 OH Leuven OH Leuven 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
05/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-0 OH Leuven OH Leuven
04/08 17:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
04/07 19:30 OH Leuven OH Leuven 4-2 KV Mechelen KV Mechelen
19/12 20:30 OH Leuven OH Leuven 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
22/08 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 OH Leuven OH Leuven
08/02 20:00 OH Leuven OH Leuven 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
26/10 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 4-2 OH Leuven OH Leuven
20/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-5 OH Leuven OH Leuven
13/04 20:00 OH Leuven OH Leuven 0-3 KV Mechelen KV Mechelen
23/02 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 OH Leuven OH Leuven
31/10 20:30 OH Leuven OH Leuven 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
21/04 17:30 OH Leuven OH Leuven 4-2 KV Mechelen KV Mechelen
14/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 OH Leuven OH Leuven
26/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 OH Leuven OH Leuven
20/08 20:00 OH Leuven OH Leuven 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
20/01 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-1 OH Leuven OH Leuven
30/08 20:00 OH Leuven OH Leuven 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
15/04 20:00 OH Leuven OH Leuven 3-2 KV Mechelen KV Mechelen
03/12 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
