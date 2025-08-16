Volg KV Mechelen - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
-
Datum: 16/08/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
LIVE: Slaat Raman ook toe tegen ex-club? Gent wil zich lanceren, KVM wil 9 op 9 na zeges tegen Club en Westerlo
Foto: © photonews

Benito Raman heeft vorig weekend laten zien dat hij een belangrijk wapen is voor KVM, of dat nu als titularis of als invaller is. Herhaalt dit scenario zich ook tegen Gent, één van zijn ex-clubs?

KV Mechelen heeft tijdens de eerste drie speeldagen aan de bal nog niet al te veel gesprankeld, tenzij in de omschakeling tegen Club Brugge. Desondanks boekte Malinwa een mooie 7 op 9. De verdediging lijkt versterkt. Als je dan vooraan iemand als Raman lopen hebt, dan is het nooit helemaal uitgesloten dat er punten worden gepakt.

Coach Vanderbiest hoopt het ook voetballend beter te doen. Voorts bewijzen zijn uitspraken in aanloop naar de nieuwe opdracht ook het aanwezige vertrouwen bij Mechelen. "Als je de drie punten pakt, dan heb je 10 punten na 4 wedstrijden. Daar gaan we voor. Het oogt mooi als je in uw eerste twee thuiswedstrijden meteen twee ploegen uit Play-off 1 over de knie legt", zei hij op zijn persbabbel.

Leko kent sterktes en zwaktes van Mechelen

Ivan Leko is dan weer op zijn hoede, maar kan het zich uiteraard niet permitteren om minder ambitieus te zijn dan zijn collega in de Mechelse dug-out. "Een uitmatch bij KV Mechelen is nooit makkelijk. Het publiek zet er zich altijd achter, dat weten we. We zijn voorbereid en kennen hun sterktes en zwaktes. We gaan voor de drie punten."

De drie tegentreffers op stilstaande fases frustreerde Leko tegen Union. De strijdlust die Gent leverde, was wel bemoedigend, met bijvoorbeeld een Paskotsi als lichtpunt. Na de inkomende transfers is dit al niet meer het Gent van op de eerste speeldag. Een driepunter in combinatie met een goede prestatie, dat zou de Buffalo's pas echt lanceren.

Kadri mogelijk in Gentse selectie

Kadri is onzeker, maar zit mogelijk toch op de bank. Voorts blijven Mitrovic en Dean buiten strijd. Bij KVM staat Vanrafelghem aan het begin van zijn revalidatie en na de operatie van komende maandag kan ook Ouahabi daarmee beginnen. Volg KV Mechelen - KAA Gent vanavond om 18u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Prono KV Mechelen - KAA Gent

KV Mechelen wint
Gelijk
KAA Gent wint
KV Mechelen KV Mechelen wint Gelijk KAA Gent KAA Gent wint
59.64% 28.01% 12.35%
Populairste
2-1
(131x)		 1-1
(66x)		 2-0
(32x)

Vergelijking KV Mechelen - KAA Gent

Positie

3
10

Punten

7
3

Gewonnen

2
1

Verloren

0
2

Gescoorde doelpunten

4
4

Doelpunten tegen

2
6

Gele kaarten

7
3

Onderlinge duels gewonnen

10
11
29
07/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 3-3 KAA Gent KAA Gent
15/09 19:15 KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
04/05 18:15 KV Mechelen KV Mechelen 2-4 KAA Gent KAA Gent
20/04 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
19/01 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-0* KV Mechelen KV Mechelen
06/08 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 KAA Gent KAA Gent
16/04 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
16/10 16:00 KAA Gent KAA Gent 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
10/05 18:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 KAA Gent KAA Gent
07/05 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
15/12 18:45 KV Mechelen KV Mechelen 4-3 KAA Gent KAA Gent
15/08 16:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
22/05 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 KAA Gent KAA Gent
02/05 16:00 KAA Gent KAA Gent 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
19/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
30/08 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
01/02 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-3 KAA Gent KAA Gent
15/09 18:00 KAA Gent KAA Gent 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
01/05 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
18/02 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
12/08 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
12/03 14:30 KAA Gent KAA Gent 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
30/10 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 KAA Gent KAA Gent
26/12 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 KAA Gent KAA Gent
16/12 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
29/08 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
12/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 KAA Gent KAA Gent
03/08 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
29/11 01:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 KAA Gent KAA Gent
04/08 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
26/12 14:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
15/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
03/03 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 KAA Gent KAA Gent
04/11 20:30 KAA Gent KAA Gent 6-2 KV Mechelen KV Mechelen
05/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
30/10 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
29/03 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 KAA Gent KAA Gent
25/03 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
09/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 KAA Gent KAA Gent
07/12 19:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
04/12 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-5 KAA Gent KAA Gent
09/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
14/02 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-3 KAA Gent KAA Gent
20/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
12/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
11/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
14/03 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 KAA Gent KAA Gent
28/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
10/05 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
08/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet sinds gisteren in het voetbal, hè"

Nieuwe versterking voor KVM-defensie, Vanderbiest sluit wonderen uit: "Ik zit niet sinds gisteren in het voetbal, hè"

15/08 1

Fred Vanderbiest heeft weer een nieuwe versterking voor zijn defensie tot zijn beschikking. Na weken van administratieve beslommeringen is Gora Diouf voor het eerst beschik...

KV Mechelen heeft na de scalp van Club Brugge ook die van KAA Gent in het vizier: deze uitspraken wijzen op ambitie

KV Mechelen heeft na de scalp van Club Brugge ook die van KAA Gent in het vizier: deze uitspraken wijzen op ambitie

15/08

KAA Gent hoeft enkel naar rivaal Club Brugge te kijken om te weten dat een uitwedstrijd bij KVM verraderlijk kan zijn. Malinwa gaat voluit voor een nieuwe overwinning: dat ...

Zware tegenslag voor groot talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"

Zware tegenslag voor groot talent van KV Mechelen: "Spijtig wat hem overkomt"

15/08 1

Amine Ouahabi liep een zware kruisbandblessure op en staat maandenlang aan de kant. Fred Vanderbiest noemt het een spijtige tegenslag voor het jonge talent van de A-kern.

KAA Gent-coach Ivan Leko dolgelukkig, en daar heeft Anderlecht voor gezorgd

KAA Gent-coach Ivan Leko dolgelukkig, en daar heeft Anderlecht voor gezorgd

15/08 1

Anderlecht-Gent wordt uitgesteld door de Europese campagne van paars-wit. Gent-coach Ivan Leko ziet het als een voordeel, gezien de transfers die nog op til zijn.

Ivan Leko komt met dubbele domper richting match tegen KV Mechelen

Ivan Leko komt met dubbele domper richting match tegen KV Mechelen

15/08 2

KAA Gent neemt het zaterdagavond op tegen KV Mechelen. Een altijd moeilijk duel voor de Buffalo's, temeer een aantal spelers nog steeds niet klaar zijn voor de strijd. Dat ...

Hoe het klikt tussen heftige karakters Raman en Vanderbiest: "Is hij nog uit geweest? Na de match doen ze wat ze willen"

Hoe het klikt tussen heftige karakters Raman en Vanderbiest: "Is hij nog uit geweest? Na de match doen ze wat ze willen"

10:20 1

Benito Raman en Fred Vanderbiest: het zijn toch wel twee aparte figuren bij KV Mechelen. Het klikt tussen speler en coach, dat is het voornaamste.

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 17/08 Westerlo Westerlo
