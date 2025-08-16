LIVE: Slaat Raman ook toe tegen ex-club? Gent wil zich lanceren, KVM wil 9 op 9 na zeges tegen Club en Westerlo

Benito Raman heeft vorig weekend laten zien dat hij een belangrijk wapen is voor KVM, of dat nu als titularis of als invaller is. Herhaalt dit scenario zich ook tegen Gent, één van zijn ex-clubs?

KV Mechelen heeft tijdens de eerste drie speeldagen aan de bal nog niet al te veel gesprankeld, tenzij in de omschakeling tegen Club Brugge. Desondanks boekte Malinwa een mooie 7 op 9. De verdediging lijkt versterkt. Als je dan vooraan iemand als Raman lopen hebt, dan is het nooit helemaal uitgesloten dat er punten worden gepakt.

Coach Vanderbiest hoopt het ook voetballend beter te doen. Voorts bewijzen zijn uitspraken in aanloop naar de nieuwe opdracht ook het aanwezige vertrouwen bij Mechelen. "Als je de drie punten pakt, dan heb je 10 punten na 4 wedstrijden. Daar gaan we voor. Het oogt mooi als je in uw eerste twee thuiswedstrijden meteen twee ploegen uit Play-off 1 over de knie legt", zei hij op zijn persbabbel.

Leko kent sterktes en zwaktes van Mechelen

Ivan Leko is dan weer op zijn hoede, maar kan het zich uiteraard niet permitteren om minder ambitieus te zijn dan zijn collega in de Mechelse dug-out. "Een uitmatch bij KV Mechelen is nooit makkelijk. Het publiek zet er zich altijd achter, dat weten we. We zijn voorbereid en kennen hun sterktes en zwaktes. We gaan voor de drie punten."

De drie tegentreffers op stilstaande fases frustreerde Leko tegen Union. De strijdlust die Gent leverde, was wel bemoedigend, met bijvoorbeeld een Paskotsi als lichtpunt. Na de inkomende transfers is dit al niet meer het Gent van op de eerste speeldag. Een driepunter in combinatie met een goede prestatie, dat zou de Buffalo's pas echt lanceren.

Kadri mogelijk in Gentse selectie

Kadri is onzeker, maar zit mogelijk toch op de bank. Voorts blijven Mitrovic en Dean buiten strijd. Bij KVM staat Vanrafelghem aan het begin van zijn revalidatie en na de operatie van komende maandag kan ook Ouahabi daarmee beginnen. Volg KV Mechelen - KAA Gent vanavond om 18u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!