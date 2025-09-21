Datum: 21/09/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Achter de Kazerne

KV Mechelen en Cercle Brugge krijgen in hun onderling duel de kans om een gouden zaak te doen. Met Raman in de ploeg doet KVM een gooi naar de tweede plek. Utkus, Adewumi en Oumar Diakité komen aan de aftrap voor Cercle, dat bij winst de sprong naar de linkerkolom maakt.

65
 Miras duwt over
Cercle komt tot een schot van aan de rand van de rechthoek. Miras duwt over.
64
 Cercle lijkt het nu weer wat over te nemen. Sowieso wordt het eerste doelpunt belangrijk.
60
 Raman speelt een tegenstoot van KVM slecht uit en dan gaat het weer snel naar de andere kant. De vrijlopende Adewumi kan koppen, Miras gaat plat.
57
 Een kopbal van Halhal op hoekschop belandt op het dak van het doel.
53
 Lauberbach op de lat!
Lauberbach is nu aan zet: zijn krul spat uiteen op de dwarsligger! Mechelen is nu ook aan de match begonnen.
52
 Daar is KVM
Daar is KV Mechelen plots, met Servais die zijn duivels ontbindt. Eerst dwingt hij Delanghe tot een redding na goed af te haken. Een volgende poging van Servais komt er vanuit de tweede lijn. De Cercle-doelman werkt zijn botsende schot in hoekschop.
50
 Het spelbeeld is nog niet heel erg veranderd. Het vertrouwen is wel aanwezig bij Cercle, logisch na die eerste helft.
46
 Vervangen Moncef Zekri
Ingevallen Jose Marsa
46
 De tweede helft is begonnen, met een vervanging aan Mechelse zijde.


Scheidsrechter 		Rust


44
 Ngoura mist
Dit had echt wel de 0-1 moeten zijn. Zekri wordt op links vaak voorbijgelopen. Nu opnieuw, Ngoura had de voorzet aan de tweede paal moeten afmaken.
42
 De bal hobbelt tot in de armen van Miras. Daar zullen ze bij Mechelen niet rouwig om zijn. Met een 0-0-ruststand zou de thuisploeg wellicht niet ontevreden zijn. De enige, zeldzame kansjes waren voor Cercle.
41
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
39
 Een lage voorzet van op rechts komt door tot bij Diop. Hij besluit over. Diop is zeker en vast een gevaarlijke speler, alleen staat zijn vizier niet op scherp.
37
 Koudou zet zich goed door langs zijn rechterflank en vindt Lauberbach in het centrum. Er staat dan wel weer een Cercle-verdediger in de weg.
34
 Even een fase waar er wel wat meer in zat voor KV Mechelen. In de zone van de waarheid loopt het mis.
30
 Deze aanval was echt het betere werk van Cercle. Magnée legt achteruit, Diop viseert de rechterbovenhoek. De poging van de Fransman zoeft rakelings naast.
28
 KV komt ook nu net een stapje te laat. Diop speelt naar Diakité, de aanvaller schiet over.
27
 Het is een viriel Cercle dat zich hier Achter de Kazerne presenteert. De thuisploeg heeft het daar best lastig mee, want Mechelen produceert toch wel de meeste slordigheden.
23
 Diop krijgt weer enige ruimte en besluit recht in de armen van Miras.
22
  Gele kaart voor Lawrence Agyekum
19
  Gele kaart voor Pieter Gerkens
18
 Reflex Miras
De eerste kans is voor Cercle Brugge. De reflexen van Miras worden getest, maar die zijn wel in orde. Diop was de man die van in de zestien kon afdrukken.
17
 De wedstrijd moet nog echt loskomen. Voorlopig moet de match het meer hebben van de pittige duels dan van het sprankelende voetbal.
13
 KV Mechelen was voortvarend begonnen in de eerste minuten. Inmiddels heeft Cercle het evenwicht meer dan hersteld.
9
 Diakité maakt een aanvallende fout op hoekschop. Cercle heeft wel wat fysieke présence, maar het moet natuurlijk sportief blijven.
5
 Het spel ligt even stil na een overtreding van de bezoekers. Scheidsrechter Verbeke had al eens geel kunnen trekken.
1
 Ook de laatste match van de speeldag is begonnen, de aftrap is gegeven Achter de Kazerne.
1
 KV Mechelen - Cercle Brugge: 0-0
KV Mechelen (KV Mechelen - Cercle Brugge)
KV Mechelen: Nacho Miras - Gora Diouf - Mory Konaté - Redouane Halhal - Therence Koudou - Fredrik Hammar - Mathis Servais - Moncef Zekri - Kerim Mrabti - Lion Lauberbach - Benito Raman
Bank: Ortwin De Wolf - Jose Marsa - Ryan Teague - Myron van Brederode - Bilal Bafdili - Tijn Van Ingelgom - Ian Truyf - Ian Struyf - Lovro Golic - Bill Antonio

Cercle Brugge (KV Mechelen - Cercle Brugge)
Cercle Brugge: Maxime Delanghe - Oluwaseun Adewumi - Christiaan Ravych - Edgaras Utkus - Gary Magnée - Edan Diop - Hannes Van der Bruggen - Pieter Gerkens - Lawrence Agyekum - Steve Ngoura - Oumar Diakite
Bank: Warleson - Dalangunypole Gomis - Emmanuel Kakou - Erick - Alan Minda - Beni Christophe Mpanzu - Ibrahima Diaby - Alama Bayo - Nils De Wilde

Vooraf
KV Mechelen en Cercle Brugge krijgen in hun onderling duel de kans om een gouden zaak te doen. Met Raman in de ploeg doet KVM een gooi naar de tweede plek. Utkus, Adewumi en Diakité komen aan de aftrap voor Cercle, dat bij winst de sprong naar de linkerkolom maakt.
Vooraf

LIVE: Malinwa kan tegen Cercle snel weten hoe laat het is en Vanderbiest waarschuwt voor 'de valkuil van KV'
LIVE: Malinwa kan tegen Cercle snel weten hoe laat het is en Vanderbiest waarschuwt voor 'de valkuil van KV'
Foto: © photonews

Fred Vanderbiest hamert op het belang van de thuiswedstrijd tegen Cercle voor Malinwa. De statistieken wijzen uit dat het wel eens snel duidelijk kan zijn welke richting deze match uitgaat.

Dat kan al bekend zijn na het openingsdoelpunt. Er zijn uiteraard ook wedstrijden waarin het lang 0-0 blijft. Valt er zondagavond snel een goaltje Achter de Kazerne, dan weten beide teams hoe laat het is. "Het is vooral een ploeg waar je niet op achterstand tegen wil komen", zegt Vanderbiest over Cercle. "Elke wedstrijd waarin zij op voorsprong komen, winnen ze met ruime cijfers. Komen ze achter, dan hebben zij een probleem."

De trainer van KV Mechelen voegt eraan toe dat Cercle een ploeg is met veel technisch vermogen, diepgang in de omschakeling en snelheid. Zijn eigen team is goed gestart. Vanderbiest waarschuwt ervoor dat er een eerste periode van de waarheid aankomt. "Nu komt een reeks wedstrijden die je de valkuil van KV kan noemen. Vaak is het in zulke wedstrijden dat we het onderspit moeten delven of we het weggeven."

KV Mechelen wil thuis bevestigen

In de vorige thuismatch gebeurde dit al bijna tegen La Louvière. "In het verleden herinner ik me uitwedstrijden tegen Kortrijk, Cercle, STVV, Beerschot, noem maar op. In die wedstrijden was het vaak niets. Nu win je die uitwedstrijden wel en is het zaak om in de thuiswedstrijden hetzelfde te doen. De wedstrijd tegen Cercle is voor mij héél belangrijk."

Vanderbiest legt uit waarom. "Als je die tot een goed einde kunt brengen, heb je 15 punten na 8 wedstrijden. Als er links en rechts wat gelijke spelen zijn, kun je een kloofje slaan ten opzichte van positie 7-8. Die kloof is er momenteel nog niet, maar richting speeldag 10 krijg je wel een beeld van wie bovenaan aanklampt en wie in de middenmoot blijft."

Doelsaldo KVM en Cercle bijna hetzelfde

Cercle begint er zondag aan met vier punten minder dan KVM maar met een bijna identiek doelsaldo. Er mag dus wel enige spanning verwacht worden. Bij KV ontbreken Vanrafelghem, Ouahabi, Kireev, St. Jago, Özdemir en Salifou nog steeds. Cercle stelt het zonder Nazinho, Valy Konaté en Ibrahim Diakité. Volg KV Mechelen - Cercle Brugge LIVE om 19u15 op VOETBALKRANT.COM!

Van absolute sterkhouder naar bankzitter: Doelman van Cercle hoopt op winters vertrek

Van absolute sterkhouder naar bankzitter: Doelman van Cercle hoopt op winters vertrek

19/09

Cercle Brugge heeft na een moeilijke start de rug gerecht en heeft ondertussen acht punten gesprokkeld. Dat doet het nog steeds met Maxime Delanghe in doel. Hij krijgt het ...

Benito Raman krijgt 'speciale dingen te horen' van KV Mechelen-supporters: coach Vanderbiest reageert met kwinkslag

Benito Raman krijgt 'speciale dingen te horen' van KV Mechelen-supporters: coach Vanderbiest reageert met kwinkslag

20/09 1

Benito Raman is ook op zijn 30ste een bijzonder figuur op onze voetbalvelden. Bij KV Mechelen weten ze hem wel te waarderen.

