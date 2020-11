Zulte Waregem schenkt zichzelf wat ademruimte onderin na overwinning tegen Cercle Brugge

Zulte Waregem kan nog eens proeven van de zoete smaak van een overwinning. Aanvallers Bruno en Chory deden het voor Essevee, dat wat verder uitloopt op Waasland-Beveren en Moeskroen. Cercle Brugge, dat al mooie zaken liet zien dit seizoen, gaf niet thuis.

Na een fel begin van Cercle Brugge en twee afgeweerde schoten van Ugbo was het Zulte Waregem dat op voorsprong kwam. De corner van Govea was uitstekend, de kopbal van Chory, de grootste van het pak, nog beter.

De 0-1 was ook het sein voor de bezoekers om de match in handen te nemen. Het schokeffect van Dury pakte dus goed uit. Hij wisselde maar liefst vijf keer na de 1-1 tegen Kortrijk.

Chory was ook bij de 0-2 vertrokken. Zijn kopbal na een uitstekende actie van Srarfi werd van de lijn gehaald, maar Bruno was er als de kippen bij om de re-bound binnen te tikken. Het antwoord van Cercle was een schot op de deklat namens Hotic en een ferme knal van Hoggas.

Na de pauze probeerde de Vereniging de druk te verhogen en dat leverde na driekwart wedstrijd een aansluitingstreffer op. Ugbo scoorde voor de derde opeenvolgende thuismatch. Musaba was de aangever van dienst.

Geen tweede clean sheet dus voor de bezoekers, die de zege veiliggesteld zagen worden door Bruno. Een verre inworp ging over alles en iedereen, waarna de aanvaller in twee tijden raak trof.

De drie punten waren binnen, al maken Dury en co zich nu wel zorgen over Chory. De boomlange Tsjech werd met een draagberrie van het veld en door de catacomben gedragen.

Essevee heeft nu wat ademruimte onderin. Het wipt over STVV en KV Mechelen en heeft nu een bonus van 6 punten op Waasland-Beveren, de voorlaatste in de stand.