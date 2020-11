Olivier Deschacht pakte drie "broodnodige" punten met Zulte Waregem: "Een grote stap"

Olivier Deschacht heeft in zijn carrière al veel gewonnen, maar met Zulte Waregem was het al van 29 augustus geleden dat er nog eens een driepunter werd gepakt. De 1-3 op het veld van Cercle Brugge deed dan ook bijzonder veel deugd.

"Deze punten waren broodnodig", legde Olivier Deschacht uit na de match. "Het deed ook deugd omdat we goed gespeeld hebben én omdat we verdiend hebben gewonnen."

We schuiven eindelijk een beetje op in het klassement.

Zulte Waregem had alleen nog maar gewonnen van Moeskroen en Waasland-Beveren, de twee ploegen onder hen in de stand. Na die twee opeenvolgende zeges kwam er een desastreuze 2 op 21.

"We schuiven eindelijk een beetje op in het klassement. Ik zeg niet dat we uit de gevarenzone zijn maar we zetten zeker een grote stap", legde de ervaren Deschacht uit. Essevee laat STVV en KV Mechelen achter zich.