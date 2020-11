Zulte Waregem komt met medische update na akelige fase

Het zag er even niet goed uit toen Tomas Chory zondagavond geblesseerd het veld moest verlaten. De spits van Zulte Waregem werd zelfs met een draagberrie afgevoerd...

Als er een draagberrie aan te pas komt dan is het altijd bang afwachten hoe ernstig de situatie is. De Tsjechische aanvaller -hij tekende voor de 0-1 tegen Cercle Brugge- moest klaarblijkelijk naar het ziekenhuis worden gebracht.

Open wonde gehecht

Zulte Waregem kwam maandagmiddag met een update over de spits. Gelukkig gaat het niet om een breuk of een andere zware enkel- of knieblessure.

"Tomas Chory werd gisteren (zondag, nvdr.) met een blessure afgevoerd naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Onze spits had een open wonde die succesvol werd gehecht. Tomas kon meteen het ziekenhuis verlaten en stelt het goed", communiceerde Essevee.