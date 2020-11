Gouden driepunter voor Zulte Waregem maar wel grote kopzorgen over scorende uitblinker

Zulte Waregem is niet langer het mikpunt van Waasland-Beveren en Moeskroen onderin het klassement. Essevee sprong door de zege op het veld van Cercle Brugge (1-3) naar de 14e plaats in de stand, maar vreest wel voor een langdurige blessure van Tomas Chory.

De blessure van Tomas Chory ziet er niet goed uit. Kort voor het verstrijken van de reguliere speeltijd- de match was toen al beslist- greep de boomlange Tsjech naar het onderbeen en ging erbij zitten.

Tijdrekken zou je in eerste instantie denken, maar uiteindelijk moest hij zelfs op een draagberrie van het veld worden gedragen, helemaal tot in de catacomben van het Jan Breydelstadion.

Afwachten wat de medische onderzoeken eerstdaags zullen uitwijzen, maar Francky Dury en zijn manschappen houden hun hart vast. Chory scoorde in het 1-1 gelijkspel en was een van de uitblinkers tegen Cercle Brugge met een goal en een groot aandeel in de 0-2 van Bruno.