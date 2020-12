De zwanenzang van Philippe Montanier? Standard verliest in eigen huis zowaar van Moeskroen

Heeft Philippe Montanier de laatste keer op de bank van Standard gezeten? Het bestuur eiste een 6 op 6 voor de winterstop en die is er niet gekomen. Meer nog, ze verloren thuis van Moeskroen, dat voor de wedstrijd de rode lantaarn in handen had.

Philippe Montanier had zijn systeem aangepast en speelde met vier achteraan. Obbi Oulare mocht in de spits beginnen, maar dat verhaal duurde ook weer maar tien minuten. De boomlange aanvaller greep naar de hamstrings en mag aan zijn zoveelste revalidatie beginnen. Geweldige pass Standard wou er rap komaf mee maken tegen de rode lantaarn, maar dat was buiten de organisatie van de Henegouwers gerekend. Raskin had wel eens een kansje en ook de ingevallen Avenatti kopte eens een metertje of twee naast, maar indruk maken deden de Rouches zeker niet. Moeskroen rekende op zijn blok en zijn creatieve spelers vooraan. Geen slecht plan als je een speler hebt die een bal zo kan voorzetten als Faraj. Een geweldige assist voorbij de hele Luikse verdediging later kon Xadas aan de tweede paal binnentrappen. Geweldig gedaan! En dan moet Montanier op Carcela rekenen... Het verhaal werd dus nog wat moeilijker voor de Rouches. Ze liepen zich slag om slinger dood op de muur die Moeskroen achteraan optrok. De snelheid van uitvoering én de creativiteit om daar doorheen te komen, ontbraken. Lestienne probeerde wel, maar stuitte op doelman Koffi. Na de rust voetbalde Moeskroen al snel twee kansen bij elkaar. Carcela moest het gaan oplossen. Wel een beetje gevaarljik dat net de man die door Montanier steevast op de bank gelaten wordt zijn vel moest gaan redden. Toch wel ironisch. Moeskroen had zowaar de 0-2 kunnen maken via Xadas, maar kreeg aan de overkant bijna het deksel op de neus. Bokadi scoorde na herhaaldelijke pogingen, maar de goal werd afgekeurd voor voorafgaand buitenspel. En ook Lestienne kon een cadeautje van de bezoekers niet uitpakken. Je kan ze er als coach natuurlijk ook niet zelf instampen. Maar het was allemaal te weinig. Te weinig lijn, te weinig looplijnen, te weinig offensieve automatismen... Moeskroen wrijft zich alvast in de handen. Naast een gewonnen prestigeduel zijn het vooral drie gouden punten. Standard ziet het koppeloton weglopen en zal zich moeten beraden over de onmiddellijke toekomst.