Spelers Standard steunen Montanier: "Misschien ligt het wel aan de spelers"

Philippe Montanier zit in vieze papieren bij Standard. Maar de spelers staan nog achter hem. Dat lieten ze duidelijk blijken na de nederlaag tegen Moeskroen. In woorden en daden...

Na het doelpunt van Bokadi, dat later werd afgekeurd, liepen ze allemaal naar de geplaagde Standard-coach. “We staan achter hem. We weten dat het op dit moment niet makkelijk is, maar het zijn wij die op het veld staan en het moeten doen. Laten we de boel samenhouden en uit deze crisis komen. Verandering is niet altijd de oplossing", aldus doelman Bodart.

Ook kapitein Samuel Bastien is niet overtuigd dat de coach ontslaan de beste oplossing is. “Misschien ligt het wel aan de spelers? Als ik wist waar het aan lag, zaten we nu niet in deze situatie. Het is natuurlijk ook een kwestie van vertrouwen."