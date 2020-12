Standard twijfelt: wonderdokter voor weinig geld is niet meteen te vinden

Standard twijfelt... Verder gaan met Philippe Montanier of niet? De nederlaag tegen Moeskroen kwam zwaar aan in de bestuurskamer, maar is er op korte termijn een (goedkope) wonderdokter te vinden.

De financiële situatie van de Rouches noopt hen tot voorzichtigheid. Ze eisten eigenlijk een 6 op 6 om het jaar af te sluiten, maar die kwam er dus niet. In normale omstandigheden zou Montanier zijn valiezen vandaag al mogen pakken, maar er wordt geaarzeld.

Naast zijn ontslagvergoeding is het niet makkelijk om voor de juiste prijs een geschikte opvolger te vinden. Standard zit in de problemen nadat François Fornieri besliste om geen aandelenpakket over te kopen. De spelerslonen swingen ook al de pan uit met 38,9 miljoen euro. Dat is ongeveer op dezelfde hoogte als Club Brugge, dat de voorbije seizoenen goed incasseerde via de Champions League en de competitie.

De spelers gaven aan nog altijd achter Montanier te staan en dat maakt het extra moeilijk. Vooral omdat technisch directeur enorm achter de komst van de Fransman stond. Hij gelooft nog steeds in hem en zelf weer overnemen ziet hij (voorlopig?) niet zitten.

Sowieso heeft het bestuur zich ook verkeken op het evenwicht in de kern. Vooraan loopt er te weinig kwaliteit rond om het verschil te maken. De centrumspitsen vallen één voor één door de mand. Momenteel maken ze de afweging of het tij nog gekeerd kan worden onder Montanier. Die beslissing moet vandaag of morgen al genomen worden.