Lamkel Zé eist opnieuw dubbele hoofdrol op in match met twee gezichten

Op Sclessin openden Standard en Antwerp de debatten wat de zondagswedstrijden van de speeldag betrof. Het werd een spannend en nerveuze bedoening, waar Didier Lamkel Zé opnieuw een hoofdrol opeiste.

Voor Standard stond er in de Vurige Stede heel wat op het spel, want de kloof met Antwerp was voor de speeldag zeven punten. Willen de Rouches nog naar play-off 1, dan moest er eigenlijk gewonnen worden tegen stamnummer 1. Mbaye Leye verkoos desondanks toch Cimirot boven Lestienne, dat maakt toch wel wat verschil aan de creativiteit.

Snelle 1-0

Frank Vercauteren van zijn kant had niet al te veel redenen tot wisselen na de prestaties de voorbije week. Geen Gelin wel bij Antwerp, waardoor Fulhamhuurling Le Marchand zijn debuut in de Jupiler Pro League mocht maken. Verstraete haakte in extrmis af, ook Boya werd zo tussen de lijnen gebracht.

© photonews

© photonews

Al na een dikke vijf minuten was het raak voor de thuisploeg. Mehdi Carcela kon vanop de stip de 1-0 tegen de touwen prikken, na een fout van nieuwkomer Le Marchand op Bokadi - op aangeven van de VAR overigens.

En toen kregen we opnieuw een aantal nieuwe hoofdstukken in het wondere brein van Didier Lamkel Zé. Eerst viel hij op in positieve zin, door met een heerlijke actie en dito voorzet de gelijkmaker aan te bieden aan Nill De Pauw.

The gift

Daarna werd het weer vintage LZ7. Hij liet zich meermaals opzichtig vallen en kreeg daar uiteindelijk geen strafschop voor, maar wel een gele kaart voor simulatie. Zeker aan het einde van de eerste helft werd het eerder pijnlijk, want ook zijn eigen ploegmaats speelden gewoon door terwijl hij geveld lag.

© photonews

© photonews

"A gift that keeps on giving", die Lamkel Ze. Na de pauze had hij overigens de wedstrijd moeten afmaken, maar hij miste een grote kans door plompverloren naast te trappen. Het winnende doelpunt van hem werd nog afgefloten voor buitenspel in een potige match met al bij al weinig oogstrelend voetbal.

Ook Boya had kunnen en moeten scoren, maar stamnummer 1 morste met de kansen en Seck zag een poging gekeerd van de lijn. Standard schiet weinig op met het gelijkspel en blijft onder Anderlecht en Leuven staan, Antwerp eigenlijk ook niet: de kloof met Club Brugge kan zelfs zestien punten worden.