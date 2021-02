Antwerp stelt zich vragen bij prestaties van scheidsrechters: "Het systeem werkt niet"

Zondag speelde de VAR opnieuw een hoofdrol. Deze keer in de topper tussen Standard en Antwerp. Heel wat beslissingen waren twijfelachtig, maar bij The Great Old zijn ze nu vooral ontgoocheld.

"Het was niet goed. Ik probeer zo vaak mogelijk op te komen voor refs want we hebben jonge en correcte scheidsrechters. Maar het systeem klopt niet", vertelde een ontgoochelende Sven Jaecques aan Sporza. De general manager van Antwerp zag zijn ploeg een punt sprokkelen op Sclessin, maar er had veel meer ingezeten. Nu hoopt hij op structurele veranderingen: "Er moet gekeken worden naar een systeem dat wel werkt. Er is te veel druk, er zijn te veel bazen. Je voelt dat de scheidsrechters beginnen twjifelen en dan krijg je prestaties zoals deze."