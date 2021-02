Mbaye Leye ziet een werkpunt: "Net zoals tegen Oostende en Club Brugge"

Standard en Antwerp maakten er een 1-1 gelijkspel van op zondagmiddag op Sclessin. Mbaye Leye maakte achteraf een duidelijke analyse.

Standard opende de score al snel in de wedstrijd, maar dankzij De Pauw kwamen de bezoekers alsnog op gelijke hoogte.

"We waren de eerste 25 minuten aanwezig in de wedstrijd, van zo'n momenten zouden we gebruik moeten maken om er meer van te profiteren", aldus Mbaye Leye.

© photonews

"En dan slikken we een doelpunt op een omschakeling. Nicholas Raskin speelt een erg goede wedstrijd, maar daar had hij de fout moeten maken. Ok, dat is antivoetbal misschien en je krijgt misschien een kaart, maar zoiets is nodig."

"We moeten van dat soort fouten leren, we hebben tegen Oostende en Club Brugge ook al zo'n doelpunten geslikt. Maar goed: we zijn aan het bijleren en we werken aan het vervolg van het seizoen, al vanaf het moment dat ik hier ben."